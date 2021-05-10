Георгиевская лента не спасла. Канадец "послал" российского гонщика

Болид Мазепина разукрашен в цветах российского флага. Фото: Reuters

Канадский пилот команды Формулы-1 Aston Martin Лэнс Стролл показал неприличный жест в адрес российского гонщика команды Haas Никиты Мазепина во время квалификации на Гран-при Испании.

Видео опубликовал канал F1WOW в YouTube.

Стролл показал Мазепину средний палец в тот момент, когда обгонял его. Во время квалификационного заезда россиянин попал в скандал, так как заблокировал пилота McLaren Ландо Норриса. За это Мазепин получил один штрафной балл.

Победителем Гран-при Испании стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, а Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.

22-летний Мазепин в прошлом сезоне выступал в Формуле-2 и занял пятое место в чемпионате. В Haas ему удалось попасть благодаря тому, что спонсором команды стала российская компания "Уралкалий", владельцем которой является отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин.

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В Формуле-1 российский пилот в первой гонке вылетел уже на первом круге, на втором этапе занял 17 место, а на третьем - 19-е. Вчера он вышел на гонку в шлеме с изображением 9 мая и георгиевской лентой. Но атрибуты сторонника русского мира ему не помогли.