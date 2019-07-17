"Гент" назвал цену на Яремчука

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов нескольких клубов Бундеслиги и Серии А. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.
В частности игроком сборной Украины заинтересован франкфуртский "Айнтрахт", который этим летом потерял двух форвардов — Луку Йовича и Себастьена Аллера. Также Цыганык подтвердил интерес к Яремчуку со стороны "Галатасарая".
По информации журналиста, "Гент" готов продать украинца за 10 миллионов евро.
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Контракт Яремчука с бельгийским клубом истекает в июне 2021 году.
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