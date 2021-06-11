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пятница, 11 июня 2021 19:35

"Гент" избавился от украинца

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&quot;Гент&quot; избавился от украинца
Игорь Пластун четыре сезона играл за "Карпаты. Фото: ФК" Карпаты "Львов

Бельгийский "Гент" объявил о расторжении контракта с 30-ринчним Игорем Пластуном.

Следующим клубом экс-игрока сборной Украины будет болгарский "Лудогорец", сообщает сайт "Гента".

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Чемпион Болгарии ищет усиление для команды перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. Украинский защитник имеет опыт выступлений в Болгарии. Пластун защищал цвета "Лудогорца" в сезонах 2016/18.

В прошлом сезоне Пластун потери место в составе "Гента", поэтому руководители клуба решили расторгнуть с ним контракт, который действовал до еще один год.

В составе "Гента" осталось еще два украинца - Роман Безус и Роман Яремчук.

Игорь Пластун является воспитанником киевской "Оболони". Играл за "Карпаты". В составе сборной Украины провел только четыре поединка. С осени прошлого года перестал получать приглашения от Андрея Шевченко.

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