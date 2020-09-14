"Гент" Яремчука второй раз за месяц уволил главного тренера

 
Ексклюзивы
1/5
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Просмотров: 1485
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1575
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1062
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 720
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1530
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1413
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 639
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
11
5
17
4
9
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Видео
Все видео
На старте АПЛ Моуриньо проиграл Анчелотти
На старте АПЛ Моуриньо проиграл Анчелотти
"Динамо" хочет подписать 16-летнего аргентинского вундеркинда
"Динамо" хочет подписать 16-летнего аргентинского вундеркинда
Матч между ПСЖ и "Марселем" закончился массовой дракой
Матч между ПСЖ и "Марселем" закончился массовой дракой
Бех-Романчук выиграла соревнования в Берлине
Бех-Романчук выиграла соревнования в Берлине
Стал известен победитель US Open
Стал известен победитель US Open
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 198
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2565
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 720
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10062
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 675
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 17:30

"Гент" Яремчука второй раз за месяц уволил главного тренера

  Комментировать
&quot;Гент&quot; Яремчука второй раз за месяц уволил главного тренера
Роман Яремчук имел конфликт с Ласло Болони. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" отправил в отставку главного тренера команды Ласло Болони.

Румынский тренер провел во главе команды только 3 матча, 2 из которых проиграл, сообщает Sport Foot Magazine.

По итогам встречи руководства клуба было решено уволить Болони. Новым наставником стал Вим Де Деккер, ранее работавший ассистентом.

Сейчас "Гент" не будет искать другого специалиста. Команда, провалив старт сезона в Бельгии, готовится к матчу квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида".

Предыдущий тренер команды Есс Торуп был уволен 20 августа после 2 стартовых поражений в чемпионате.

В команде есть игроки сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук не сыграет за "Гент" в квалификации Лиги чемпионов - СМИ

Свой следующий матч "Гент" проведет против австрийского "Рапида" в квалификации Лиги чемпионов. Победитель матча сыграет с победителем пары "Динамо" - АЗ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Гент" Яремчука второй раз за месяц уволил главного тренера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Приняли решение ударить по Москве

Атомную бомбу испытали на солдатах

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 7434
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
5
 Просмотров: 7353
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
6
 Просмотров: 6201
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
10
 Просмотров: 5292
Беланов выиграл &quot;Золотой мяч&quot; в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
 1 Просмотров: 5022
Спорт
На старте АПЛ Моуриньо проиграл Анчелотти
На старте АПЛ Моуриньо проиграл Анчелотти
 Просмотров: 36
Лопес планирует нокаутировать Ломаченко в 5-м раунде
Лопес планирует нокаутировать Ломаченко в 5-м раунде Просмотров: 180
Красников рассказал, почему покинул "Динамо"
Красников рассказал, почему покинул "Динамо" Просмотров: 225
"Жалею только, что не ударил этого урода как следует по лицу" - Неймар прокомментировал свое удаление
"Жалею только, что не ударил этого урода как следует по лицу" - Неймар прокомментировал свое удаление Просмотров: 675
Стало известно, где может продолжить карьеру Ярмоленко
Стало известно, где может продолжить карьеру Ярмоленко Просмотров: 297
Больше всего комментируют
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
2
Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий
1
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
1
Разумков рассказал, будут ли делать перестановки в Кабмине
1
Соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине
Голосов: 104
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua