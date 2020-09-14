"Гент" Яремчука второй раз за месяц уволил главного тренера

Роман Яремчук имел конфликт с Ласло Болони. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" отправил в отставку главного тренера команды Ласло Болони.

Румынский тренер провел во главе команды только 3 матча, 2 из которых проиграл, сообщает Sport Foot Magazine.

По итогам встречи руководства клуба было решено уволить Болони. Новым наставником стал Вим Де Деккер, ранее работавший ассистентом.

Сейчас "Гент" не будет искать другого специалиста. Команда, провалив старт сезона в Бельгии, готовится к матчу квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида".

Предыдущий тренер команды Есс Торуп был уволен 20 августа после 2 стартовых поражений в чемпионате.

В команде есть игроки сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

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Свой следующий матч "Гент" проведет против австрийского "Рапида" в квалификации Лиги чемпионов. Победитель матча сыграет с победителем пары "Динамо" - АЗ.