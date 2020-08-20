Яремчук остался без тренера

Бельгийский "Гент" остался без главного тренера.
Клуб объявил о прекращение сотрудничества с наставником команды 50-летним Ессом Торупом, сообщает официальный сайт "Гента".
Причиной такого решения стал провальный старт команды в начале сезона. "Гент" потерпел два поражения с одинаковым счетом 1:2 от "Кортрейка" и "Сент-Трюйдена".
Накануне старта команды в квалификации Лиги чемпионов руководство клуба решило не рисковать и уволило тренера.
В "генте" выступают 3 игрока сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун.
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Есс Торуп возглавлял "Гент" с октября 2018 и в прошлом сезоне привел команду к серебряным медалям чемпионата.
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