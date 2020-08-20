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четверг, 20 августа 2020 15:37

Яремчук остался без тренера

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Яремчук остался без тренера
Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" остался без главного тренера.

Клуб объявил о прекращение сотрудничества с наставником команды 50-летним Ессом Торупом, сообщает официальный сайт "Гента".

Причиной такого решения стал провальный старт команды в начале сезона. "Гент" потерпел два поражения с одинаковым счетом 1:2 от "Кортрейка" и "Сент-Трюйдена".

Накануне старта команды в квалификации Лиги чемпионов руководство клуба решило не рисковать и уволило тренера.

В "генте" выступают 3 игрока сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун.

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Есс Торуп возглавлял "Гент" с октября 2018 и в прошлом сезоне привел команду к серебряным медалям чемпионата.

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