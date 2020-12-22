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вторник, 22 декабря 2020 21:00

Где Шабанов может продолжить карьеру

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Где Шабанов может продолжить карьеру
Артем Шабанов выступал за "Динамо" 3 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" 28-летний Артем Шабанов потерял место в составе киевской команды. Если за время работы предыдущих наставников Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко футболист имел достаточно игровой практики и даже был одним из лидеров команды, то после прихода Мирчи Луческу все изменилось. Шабанов сыграл только в 2-х матчах первой части сезона. Причем эти выходы на поле были вынуждены, из-за пандемии коронавируса. У Луческу просто не было другого выхода.

Шабанов остается игроком довольно высокого уровня. Он не подходит под философию Луческу. Сейчас Артем может претендовать на хороший вариант продолжения карьеры. Футболист имеет 3 сезона в "Динамо", международные матчи. Проблем с трудоустройством не будет никаких.

СМИ начали связывать Шабанова с польским клубами. Но это выглядит не очень реалистично. Команды Экстракласы работают на подготовку игроков для ведущих чемпионов. Вряд ли их серьезно заинтересует почти 29-летний футболист, которого уже продать нельзя.

"Ференцарош". Команда Сергея Ребров достигла своего пика. Далее для того, чтобы хотя бы держаться на том же уровне нужно усиливать команду. Ребров формирует состав "Ференцвароша" из опытных игроков. Украинский рынок также интересен команде с Будапешта.

Шабанов подходит под стиль игры "Ференцвароша" и трансферную философию клуба

Позиция левого центрального защитника - не самая надежная для "Ференцароша". Там действует грузин Лаша Двали. Его соглашение с клубом действует только до конца сезона. Шабанов подходит под стиль игры "Ференцвароша" и трансферную философию клуба. Чемпион Венгрии играет от обороны и формирует состав опытными игроками,

"Гент". Вице-чемпион Бельгии переживает настоящий кризис. Команда не смогла выйти в ЛЧ, в группе ЛЕ не набрала ни одного очка, а в чемпионате Бельгии идет только на 8-м месте уступая лидеру 11-ю очками. Одна из главным проблемы команды - слабая оборона. Опытный Шабанов мог реально помочь. Проблем с адаптацией было бы не так много, в потому что "Генте" выступает 3 украинца - Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Турецкие клубы. Чемпионат Турции - хорошая возможность получить свой последний большой контракт для украинских футболистов. Уровень турнира не такой значительный, а благодаря профессиональному подходу можно успешно выступать. Бывшие динамовцы Артем Кравец, Николай Морозюк имеют хорошую карьеру в местной Суперлиге. В свое время в Турции играл Александр Рыбка, Александр Гладкий, Евгений Селезнев. Шабанов может претендовали на карьеру в клубах середняках и даже выше. У него есть все шансы быть успешным и провести не один сезон в этом чемпионате.

Чемпионат Турции - хорошая возможность получить свой последний большой контракт для украинских футболистов

Украинские клубы. В Украине есть реально клубы, которым приход Шабанова может помочь и будет посильным в финансовом плане. "Днепр-1" провалил первую часть сезона. Команда Игоря Йовичевича имеет серьезные проблемы в защите. Артем может стать ключевым игроком обороны днепрян. Между "Динамо" и "Днепр-1" сложились хорошие отношения. Команды между собой проводят трансферы игроков.

В текущем сезоне "Десна" снова борется за медали. Команде из Чернигова точно не помешает опытный защитник. В первой части сезона проблемы в обороне были очевидны для подопечных Александра Рябоконя. "Десна" как раз формируется за счет уже опытных игроков.

"Заря" имеет в своем составе только двух центральных защитников - Жоэля Абу Ханну и Виталия Вернидуба. Виктор Скрипник на этой позиции использует опорников Дмитрия Иванисеню и Ловро Цвека. Опытный защитник явно не будет лишним.

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Артем Шабанов является воспитанником школы "Динамо", но футбольное становления проходил в киевском "Арсенале", где дебютировал в УПЛ. Также играл за "Волынь" и "Олимпик". "Динамо" играл с начала 2018-го года. В его активе 2 матча за сборную Украины.

Автор: Сергей Тищенко
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