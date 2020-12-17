Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Эксперт 28-летний Вадим Лукомський прокомментировал выступления "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Шахтер" в очень не простом группе Лиги чемпионов набрал 8 очков. Дважды победил "Реал", не проиграл "Интеру", но получил 0-10 от "Боруссии". Как Вы оцените выступление "горняков"?

-От "Шахтера" всегда высокие ожидания. В лучшие годы "горняки" могли не только играть на равных с ведущими командами, но и не отступать от своего стиля, философии игры. Это было даже заметно при работе Паулу Фонсеки. В последние два сезона "Шахтер" сделал шаг назад. Несмотря на то, что в текущей Лиге чемпионов набрали на 2 очка больше, чем в предыдущей. Качество игры стала хуже.

Если говорить о текущей Лиге чемпионов, то меня больше всего порадовал первый матч "горняков" против "Реала" в Мадриде. Луиш Каштру потерял 10 игроков из-за коронавируса, но его команда в красивом стиле победила "сливочных". Я не ожидал, что команда при Каштру может так играть.

Но продолжения не последовало. "Интер" чудом не наказал "Шахтер" в следующей игре в Киеве. У меня сложилось впечатление, что против итальянцев "горняки" сыграли очень плохо. Когда посмотрел цифры, то оказалось, что команда Каштру сыграла даже хуже, чем в полуфинале против того же "Интера", когда проиграла 0: 5. "Интер" в Киеве создал больше моментов. В одном матче все залетало, в другом не повезло. В последнем туре нужно было играть не результат. Защитный вариант где-то был оправдан.

У меня сложилось впечатление, что против итальянцев "горняки" сыграли очень плохо. Когда посмотрел цифры, то оказалось, что команда Каштру сыграла даже хуже, чем в полуфинале против того же "Интера", когда проиграла 0:5

Заслуженный провал против "Боруссии" Менхенгладбах. "Горняки" пытались выходить из-под прессинга через короткий пас, за что были наказаны. Разгром "Шахтер" заслужил. Возможно, не такой большой.

Матч против "Реала" в Киеве меня тоже не впечатлил. Команда Зинедина Зидана не доминировала, но они играли лучше соперника. "Горняки" зацепились за свой шанс после ошибки соперника в обороне. Не было такого впечатления, как после первой игры в Мадриде.

Если резюмировать, то "Шахтер" достиг своего пика при Фонсеци, а дальше стал командой более уязвимой, менее привлекательной. Отказались от собственных принципов.

Могут в таком футболе игроки прогрессировать и развиваться?

- В такой футбол команда играет не всегда. В УПЛ они придерживаются своего стиля. В Европе, если соперник позволяет, тоже так играют. Пока трудно определить, это сознательный уход от собственной философии, или подстройки от соперника. Мирча Луческу и Пауло Фонсека находили лучше баланс между обороной и атакой.

Таковы реалии дают возможность развиваться игрокам другого амплуа - наверное лучший вратарь турнира 19-летний вратарь Анатолий Трубин. Он себя в такой системы проявил с лучшей стороны.

К правому защитнику Додо приписывают интерес со стороны ведущих клубов. Реален ли его трансфер?

- Я с большим недоверием относиться к подобным слухам. В прошлом году писали, что Николай Матвиенко перейдет в "Арсенал". Там была ситуация, когда характеристики определенного игрока накладывались на нужды конкретного клуба. "Канониры" искали левоногого защитника с хорошим первым пасом. Под стиль игры Микель Артета.

Додо себя ярко проявил. Медиа начинают писать какие-то истории. Нет такого, что конкретный клуб ведет игрока на конкретную позицию, на которой нуждается в усилении. Если нет такой необходимости, топ-клубы называются просто с потолка. Это такая комплимент игроку, который себя проявил.

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Какие перспективы "Шахтера" в Лиге Европы?

-В ЛЕ много сильных команд. В этом турнире многое зависит от жеребьевки. Начиная с четвертьфинала, кто попадет в соперники. Если в целом оценивать уровень команд, то "горняки" не попадают даже в 5-ку сильнейших. Но если учесть дополнительные факторы - не все команды очень мотивированы на турнир, дела во внутренних чемпионатах, то "Шахтер" может иметь удачный пазл. Я бы не называл донецкую команду фаворитом турнира, но перспективы у них добротные.

Что скажете выступления "Динамо" в Лиге чемпионов?

-В этой группе мало можно что-то хорошего о "Динамо" сказать. Во втором тайма матча против "Барселоны" на "Ноу Камп" киевляне себя здорового проявили. Наверное, это все.

Сам выход в Лигу чемпионов для "Динамо" - это уже достижение. Особенно если учитывать, что они прошли АЗ. Этот клуб из Нидерландов - это очень сильная команда. В прошлом сезоне она шла наравне с "Аяксом" к остановке чемпионата из-за коронавируса. Это главный успех киевлян.

В "Динамо" не имеет глобальной идеи. В большинстве матче команда выглядела очень прагматично

То что произошло дальше трудно оценить. По результатам с "Ференцарошем" киевляни имеют положительным результат. Структурно, показала больше идей именно команда Сергея Реброва. Мне нравится, что украинский тренер хочет построить в Будапеште. Отдельные игроки здорово себя проявляют - Нгуен, Зубокв. Понятно, чего команда хочет достичь, как она строит свою игру. Но она упирается в потолок, потому что игроки не имеет высокого класса.

В "Динамо" не имеет глобальной идеи. В большинстве матче команда выглядела очень прагматично. Они не показали себя эффективно, как защитная команда и не показали никакой идеи как команда которая стремится играть в футбол. Поэтому чего-то позитивного, кроме того, что киевляне выше "Ференцвароша" по результатам, я о "Динамо" сказать не могу.

Не пора ли Виктору Цыганкову ехать в ведущие чемпионаты?

-Я понимаю, что Цыганков уже перерос уровень УПЛ. В ЛЧ у Виктора есть голы, но он в системе, которая не дает возможность умному и креативному футболисту себя проявить. Я не хочу цепляться за конкретные эпизоды и переоценивать футболиста. Нужно за ним больше смотреть в УПЛ, где "Динамо" доминирует. В ЛЧ не могу сказать, что он меня поразил, или разочаровал. Система "Динамо" не создала условия, чтобы впечатлять.

Полную версию интервью с Вадимом Лукомским читайте в журнале "Краина" за 24 декабря.