Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира

Усик проведет бой с Гассиевым в Москве. Фото: Twitter

Хорошего боксерского вечера, панове!

Очень скоро на СК "Олимпийский" в Москве начнется наиболее статусный боксерский поединок года. Встретятся два непобедимых боксера - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Они проведут объединительный бой за четыре чемпионских титула.

Поединок пройдет в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в крузервейте - до 90,7 кг.

Каждый из соперников обладает двумя титулами. Усик является чемпионом по версиям WBC и WBO. Гассиев - WBA и IBF.

Победитель станет только четвертым в истории обладателем всех четырех основных поясов и единственным на сегодня абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе.

Ранее четырьмя наиболее значимыми титулами владели только американцы - Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд.

Флаги Украины и России уже в ринге. За считанные минуты в ринг выйдут боксеры и начнется очень интересный поединок.

Ринг-анонсер Дэвид Диаманте первым приглашает в ринг Мурата Гассиева.

Звучит песня "Браття" Василия Жадана и в ринг выходит Александр Усик. Слышать большую голосовую поддержку украинского боксера.

А ми, браття, як соколи

В вольнім виросли краю

Не дамо свій край нікому

Краще згинемо в бою.

Звучат национальные гимны Российской Федерации и Украины. Усик держит руку на сердце и поет гимн.

Бой начался

1 раунд. Разведка, борьба за инициативу.

2 раунд. Усик больше двигается, пробивает ударов, в основном джебов. Пытается зайти за переднюю ногу соперника. Гассиев изредка взрывается, целит в печень.

3 раунд. Раунд за Усиком. Он перебоксовывает соперника с дистанции. В удары пока не укладывается. В углу украинском Анатолий Ломаченко. Это огромный козырь.

4 раунд. Усик полностью перебоксовувал Гассиева, но на последних секундах пропустил мощный правый боковой в голову.

5 раунд. Раунд за Усиком. Гораздо больше его ударов достигает цели. Гассиев целит в корпус. Не брезгует ударами ниже пояса.

6 раунд. Еще один раунд за Усиком. Он пробивает свои серии и смещается с линии атаки. Гассиев в перерыве жалуется, что не может подстроиться под соперника.

7 раунд. Полное преимущество Усика. На десять его ударов Гассиев попадает другом. Усик сбивает с прицела соперника своим надоедливым джебом и проводит свои комбинации.

8 раунд. Тотальное преимущество Усика. Множество ударов доходит до цели. Гассиев не успевает за ручной скоростью Усика и его перемещениями.

9 раунд. Усик продолжает полностью преобладать соперника. Гассиев близок к деморализованного состояния.

10 раунд. Можно утверждать, что Усик деклассирует Гассиева. Большая разница в классе соперников. Главное в заключительных двух раундах не пропустить.

11 раунд. Тотальное доминирование Усика продолжается. Еще один раунд продержаться и даже самые предубеждении судьи не смогут отдать победу Гассиеву.

12 раунд. И финальный раунд за Усиком! Неоспоримое преимущество украинском. Ждем подтверждения от судей.

Александр Усик побеждает с огромной разницей в очках, становится абсолютным чемпионом мира и выигрывает Кубок Мухаммеда Али! Поздравляем Украину с невероятной победой украинского бокса! Слава Украине!

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Победитель московского финала также получит первый Кубок Мухаммеда Али и престижный пояс американского журнала "The Ring".т