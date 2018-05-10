Гармаш назвал Степаненко гнилым человеком

Гармаш дал жортский комментарий после матча на "Днепр-Арене". Фото: ФК "Шахтер"

Финальный поединок Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" (0:2) прокомментировал полузащитник киевлян Денис Гармаш, который грубо высказался о партнере по сборной Украины, игроке "горняков" Тарасе Степаненко.

"Вы сами видели, что мы построили нашу игру так же, как и в прошлом матче против "Шахтера", когда мы добились положительного результата. Но против" горняков "очень трудно играть, потому что они контролируют мяч и действуют первым номером. Это сильная команда, а когда ей еще и помогают судьи, становится еще тяжелее.

Судьи были против "Динамо"? Конечно. При любом фоле арбитр трактовал не в нашу пользу. Я не знаю, как противостоять Степаненко, просто он некрасиво ведет себя на футбольном поле. Это гнилой человек. Нужно быть честным, солидным и доказывать свою силу действиями на поле, а не таким поведением.

У нас были моменты при счете 0: 0, но, я думаю, на этот раз продемонстрировали максимум того, на что мы способны. Финал Кубка состоит из одного матча. Пропустили, когда судья показал аут в другую сторону. Пошли вперед, чтобы сравнить и пропустили второй мяч.

Сезон близок к тому, чтобы считаться провальным для "Динамо"? У нас много молодых ребят, а "Шахтер" - сильная команда. Если бы они еще играли честно и справедливо... Плюс у нас пришло и ушло много игроков. Мы перестраиваемся. Думаю, что следующий сезон будет удачным. Спасибо болельщикам за веру"- передает слова Гармаша "Динамомания".

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Следующий поединок "Шахтер" и "Динамо" проведут 19 мая в 32-м туре УПЛ.