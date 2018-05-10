Гармаш назвал Степаненко гнилым человеком

 
Ексклюзивы
1/5
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1242
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2925
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 5139
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1548
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1008
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
6 Просмотров: 5886
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10845
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1773
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1602
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
3
11
6
12
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Adidas попал в скандал через форму с гербом &quot;СССР&quot;
Adidas попал в скандал через форму с гербом "СССР"
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Видео
Все видео
Динамо - Шахтер 0:2, видеообзор матча
Динамо - Шахтер 0:2, видеообзор матча
"Манчестер Сити" отпраздновал победу в АПЛ, Зинченко едва не сломал кубок
"Манчестер Сити" отпраздновал победу в АПЛ, Зинченко едва не сломал кубок
Футболиста избили игроки его же клуба
Футболиста избили игроки его же клуба
Журналистка избила футбольного фаната микрофоном за домогательства
Журналистка избила футбольного фаната микрофоном за домогательства
"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"
"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10845
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1773
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6390
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6363
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
1 Просмотров: 3069
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 13:07

Гармаш назвал Степаненко гнилым человеком

  Комментировать
Гармаш назвал Степаненко гнилым человеком
Гармаш дал жортский комментарий после матча на "Днепр-Арене". Фото: ФК "Шахтер"

Финальный поединок Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" (0:2) прокомментировал полузащитник киевлян Денис Гармаш, который грубо высказался о партнере по сборной Украины, игроке "горняков" Тарасе Степаненко.

"Вы сами видели, что мы построили нашу игру так же, как и в прошлом матче против "Шахтера", когда мы добились положительного результата. Но против" горняков "очень трудно играть, потому что они контролируют мяч и действуют первым номером. Это сильная команда, а когда ей еще и помогают судьи, становится еще тяжелее.

Судьи были против "Динамо"? Конечно. При любом фоле арбитр трактовал не в нашу пользу. Я не знаю, как противостоять Степаненко, просто он некрасиво ведет себя на футбольном поле. Это гнилой человек. Нужно быть честным, солидным и доказывать свою силу действиями на поле, а не таким поведением.

У нас были моменты при счете 0: 0, но, я думаю, на этот раз продемонстрировали максимум того, на что мы способны. Финал Кубка состоит из одного матча. Пропустили, когда судья показал аут в другую сторону. Пошли вперед, чтобы сравнить и пропустили второй мяч.

Сезон близок к тому, чтобы считаться провальным для "Динамо"? У нас много молодых ребят, а "Шахтер" - сильная команда. Если бы они еще играли честно и справедливо... Плюс у нас пришло и ушло много игроков. Мы перестраиваемся. Думаю, что следующий сезон будет удачным. Спасибо болельщикам за веру"- передает слова Гармаша "Динамомания".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За счет чего "Шахтер" обыграл "Динамо"

Следующий поединок "Шахтер" и "Динамо" проведут 19 мая в 32-м туре УПЛ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гармаш назвал Степаненко гнилым человеком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Платные школы отменили только после смерти Сталина

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 103495
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 69553
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 49357
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 1 Просмотров: 43487
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 37221
Больше всего комментируют
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
4
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Голосов: 3012
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua