"Галатасарай" хочет подписать Яремчука

Яремчук в июле забил дебютный мяч за сборную Украины

Руководство "Галатасарая" намерена усилить атакующий потенциал команды в преддверии начала сезона, в котором стамбульцы представлять Турцию в Лиге чемпионов.



В последние дни "Галатасарай" вновь активизировался в вопросе приглашения в клуб украинского форварда "Гента" Романа Яремчука. Об этом пишет sport.ua.

Представители турецкого клуба уже начали зондировать почву на предмет возможности достижения договоренности с бельгийцами, а также интереса самого футболиста сменить команду.



Напомним, "Галатасарай" уже пытался подписать Романа Яремчука. В последний день работы январского трансферного окна турки сделали "Гента" предложение о переходе украинского форварда, но в итоге клубы договориться не смогли.

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Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017-го. В прошлом розыгрыше чемпионата Бельгии форвард отметился 8 голами и 2 голевыми пасами в 37 поединках.