Фьюри не сомневается в своей победе над Джошуа

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри считает себя лучшим современным супертяжеловесом.

Фьюри считает, что без проблем разберется с Энтони Джошуа, потому что раньше побеждал известных боксеров.

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"Когда я побью Джошуа, то стану лучшим супертяжеловесом в этой эпохе. Потому что победил всех лучших - Владимира Кличко, Деонтоя Уайлдера и Джошуа. Если Энтони хочет считать себя лучшим, то пусть побьет меня и Уайлдера. Не думаю, что он даже с Уайлдером справится.

Мне Деонтей не нравится, но только я смог его остановить. Поставил бы кучу денег на Уайлдера, если бы он дрался с Джошуа", - считает Фьюри в комментарии BoxingScene.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксеры подписали контракт на 2 боя подряд. 1-й поединок должен состояться летом 2021 года.