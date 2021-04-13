Фьюри спрогнозировал результат боя Джойса и Усика

Джо Джойс по мнению Тайсона Фьюри сильнее, чем Александр Усик. Фото: pixabay.com

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал своего соотечественника Джо Джойса фаворитом в бою против украинца Александра Усика.

Он считает, что Усик неубедительно выглядит в супертяжелом весе, поэтому фаворитом поединка за титул "временного" чемпиона мира WBO будет Джойс, говорит он в интервью Behind The Gloves.

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"Джойс легко остановит Усика. Не думаю, что Усик сейчас представляет такую ​​же угрозу, как несколько лет назад. Когда он дрался в первом тяжелом весе, он был хорош. У него было два боя в супертяжелом весе, и в обоих он старался изо всех сил. Усик не выглядел хорошо против Чезза Уизерспуна, который не был на ринге годами. Также Усик не выглядел хорошо против Чисоры. Если честно, в этом бою я видел ничью. Я думаю, что Большой Джо переступит через него. Это будет как бой средневесов, только в супертяжелой категории. Мне кажется, что Джо его прибьет", - сказал Фьюри.

30 октября 2020 Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Теперь украинец претендует на чемпионский бой с Энтони Джошуа, но тот должен провести 2 боя против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.