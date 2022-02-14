Фьюри назвал гонорар, который одержал за победу над Кличко

Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/gypsyking101

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри назвал свои главные победы на профессиональном ринге от самой большой в сторону уменьшения масштаба.

Примечательно, что Диллиан Уайт, с которым Тайсону драться следующим, замыкает топ-6 по версии чемпиона.

"Моя самая большая победа была, вероятно, над Деонтеем Уайлдером. Потом Владимир Кличко, далее Дерек Чисора, за ним Отто Валлин, потом Стив Каннингэм и дальше будет Уайт", - заявил Фьюри в интервью Queensberry TV, передает vRINGe.com.

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При этом по Уайту Тайсон высказался отдельно, учитывая, что их бой предварительно запланирован на 23 апреля, но Диллиан пока не поставил подпись под контрактом.

"Я никогда не хейтил Диллиана, моего старого спарринг-партнёра, но он будет идиотом и в равной степени трусом, если откажется от этого боя. Трусом, потому что он ждал своего шанса 1200 дней и говорил, что готов драться за любую цену", - добавил Тайсон.

По словам Фьюри, Уайт может получить $8 млн.

"А если он всех удивит и каким-то чудом победит, то получит ещё $4 млн сверху. То есть получит в восемь раз больше, чем получил я за победу над Владимиром Кличко. Что с ним не так?" - подытожил британец.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Александр Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа. В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей и отобрал у украинца все его титулы.