Фьюри назвал дату и место боя против Джошуа

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.
Фьюри подтвердил проведение чемпионского боя в Twitter.
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"У меня есть важные новости. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии, он сказал мне, что этот бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 - летнее время. Все взгляды мира будут прикованы к королевству Саудовская Аравия.
Я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы разбить Джошуа на самой большой сцене всех времен. Это будет крупнейшее спортивное событие, когда-либо украсившее планету Земля. Не пропустите, все взгляды устремлены на нас", – сказал Фьюри.
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Британские боксеры запланировали провести подряд сразу два поединка.
Украинский боксер Александр Усик был претендентом на бой против Джошуа. Теперь Усик будет боксировать против другого британца Джо Джойса.
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