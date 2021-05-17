Фьюри назвал дату и место боя против Джошуа

Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе. Фото: Reuters

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Фьюри подтвердил проведение чемпионского боя в Twitter.

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"У меня есть важные новости. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии, он сказал мне, что этот бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 - летнее время. Все взгляды мира будут прикованы к королевству Саудовская Аравия.

Я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы разбить Джошуа на самой большой сцене всех времен. Это будет крупнейшее спортивное событие, когда-либо украсившее планету Земля. Не пропустите, все взгляды устремлены на нас", – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Британские боксеры запланировали провести подряд сразу два поединка. Украинский боксер Александр Усик был претендентом на бой против Джошуа. Теперь Усик будет боксировать против другого британца Джо Джойса.