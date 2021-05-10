"Привлекает рекорд" - Кличко может вернутся в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 45-летний Владимир Кличко не исключает, что вернется в профессиональный спорт.
Легендарный спортсмен хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет, сообщает Meta-ratings.com.ua.
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"Моя мотивация остается неизменной. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Именно об этом я думаю последние четыре года ", - сказал Кличко.
Сейчас Кличко-младший активно проводит тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе.
Последний поединок Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 в Лондоне, уступив в бою за звание чемпиона мира Энтони Джошуа. После чего завершил профессиональные выступления.
Сейчас чемпионскими поясами в супертяжелом весе владеют британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Они запланировали два чемпионских поединка в 2021 году.
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