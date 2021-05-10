"Привлекает рекорд" - Кличко может вернутся в бокс

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
2 Просмотров: 2961
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1251
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 405
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 549
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1801
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6993
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 522
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 918
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9936
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
"Милан" приблизил Пирло к отставке
"Милан" приблизил Пирло к отставке
"Динамо" эффектно разгромило "Колос"
"Динамо" эффектно разгромило "Колос"
Малиновский забил гол в матче с "Пармой"
Малиновский забил гол в матче с "Пармой"
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 675
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 864
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 828
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 11:33

"Привлекает рекорд" - Кличко может вернутся в бокс

  Комментировать
&quot;Привлекает рекорд&quot; - Кличко может вернутся в бокс
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 45-летний Владимир Кличко не исключает, что вернется в профессиональный спорт.

Легендарный спортсмен хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет, сообщает Meta-ratings.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Кличко побил рекорды Тайсона, Льюиса и Али

"Моя мотивация остается неизменной. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Именно об этом я думаю последние четыре года ", - сказал Кличко.

Сейчас Кличко-младший активно проводит тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе.

Последний поединок Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 в Лондоне, уступив в бою за звание чемпиона мира Энтони Джошуа. После чего завершил профессиональные выступления.

Сейчас чемпионскими поясами в супертяжелом весе владеют британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Они запланировали два чемпионских поединка в 2021 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Привлекает рекорд" - Кличко может вернутся в бокс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

На вершине Эвереста установили рекорд

Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

Костры из книг горели до утра

Возле университета похитили профессора

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9765
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9144
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 7101
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 6687
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 5274
Спорт
Ахметов пожелал Суркису неудачи
Ахметов пожелал Суркису неудачи Просмотров: 180
Ахметов рассказал, когда продаст Трубина
Ахметов рассказал, когда продаст Трубина Просмотров: 207
Ахметов не жалеет, что отпустил Луческу
Ахметов не жалеет, что отпустил Луческу Просмотров: 396
Пирло не собирается в отставку после позорного поражения от "Милана"
Пирло не собирается в отставку после позорного поражения от "Милана" Просмотров: 297
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Украинцы назвали любимые праздники
3
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
Голосов: 898
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть