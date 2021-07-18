Футбольным арбитрам значительно подняли зарплату

Самые важные матчи прошлого сезона обслуживала бригада арбитра Екатерины Монзуль. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола увеличила суммы гонораров арбитров, работающих на матчах УПЛ. Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

Зарплата главного арбитра поднялась с 12 до 30 тысяч гривен за матч. Ассистенты теперь будут получать 15 тысяч вместо 6. Также в выплатах предусмотрены 3 тысячи гривен на питание и 6 тысяч гривен на проживание. Общая сумма для бригады арбитров достигает 139 тысяч гривен.

Расходы должны оплачивать клубы, которые являются хозяевами в матче. Правда, по регламенту УПЛ убрали пункт, обязывающий клубы встречать арбитров.

Пока арбитры контракты еще не подписали, значит суммы не окончательные, и в будущем могут измениться.

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Зарплату арбитрам подняли впервые со "скачка" доллара по курсу по 8 гривен. С тех пор суммы в гривнах не увеличивались. УАФ считает, что такой шаг уменьшит коррупцию. Футболисты украинских клубов получают значительно большие деньги.