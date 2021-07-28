Футбольный клуб снимается из соревнований после игры с командой украинского олигарха

Момент скандального матча с "Металлистом". Фото: Укринформ

Президент футбольного клуба "Альянс" из первой лиги Сергей Демченко рассказал, что клуб из Липовой Долины снимается из чемпионата.

– Сейчас готовим все официальные письма. На матч 2-го тура первой лиги против "Оболони" команда не поедет. Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные. Сообщает "Трибуна".

Причиной послужил матч со скандальным судейством против харьковского "Металлиста", где президент – Александр Ярославский.

– Этот матч – просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все – решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол. Мы оплатим футболистам зарплату за 2 оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ. В ближайшие 10, может, 20 лет я вряд ли займусь футболом, – сказал Демченко.

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"Альянс" вдевятером заканчивал матч первого тура против харьковского "Металлиста". Кроме того в ворота команды из Сумской области был назначен пенальти. "Металлист" снова, как и 10 лет назад финансирует олигарх Александр Ярославский.