Футбольные фанаты объявили бойкот чемпионату Беларуси

Чемпионат Белорус рискует начаться без фанатов. Фото: Ultras Shakhter

Фанатские организации 10 клубов Высшей лиги Беларуси объявили о бойкоте матчей чемпионата.

Болельщики не могут поддерживать свои команды из-за политической ситуации в стране, сообщает Sport.tut.by.

"Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированными за последние полгода ребятами из нашего и других фанатских движений страны. Наши мысли - с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями ", - говорится в обращении фанатов брестского "Динамо".

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Посещать матчи отказались фанаты БАТЭ, солигорского "Шахтера", брестского "Динамо", "Слуцкая", "Витебска", "Молодечно" и "Немана". Чуть позже к бойкоту присоединены фанаты Жодинского "Торпедо-БЕЛАЗ", столичных "Минска" и "Торпедо".

После президентских выборов в августе 2020 году в Беларуси начались протесты против фальсификаций в пользу Александра Лукашенко. Прошлогодний чемпионом Беларуси стал солигорский "Шахтер". Команду тренировали украинские специалисты Юрий Вернидуб и Роман Григорчук. Новый чемпионат Беларуси должен начаться 12 марта.