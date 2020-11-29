Григорчук стал чемпионом Беларуси в драматическом матче

Роман Григорчук был чемпионом трех стран – Азербайджана, Казахстана и Беларуси. Фото "Астана"

Солигорский "Шахтер" Романа Григорчука стал чемпионом Беларуси. Судьба золотых медалей и места в Лиге чемпионов решалась в последнем туре сезона. Команде украинского тренера нужно было дома побеждать "Минск" и надеяться, что БАТЭ потеряет очки на выезде против минского "Динамо".

В итоге все завершилось наилучшим для "Шахтера". БАТЭ сыграл в нулевую ничью в Минске - 0:0. А Солигорск в мегадраматическом матче вырвал победу - 4:2. Хотя еще в 90-й минуте счет был равный. В компенсированное время "Шахтер" смог забить дважды - 92 и 96 минутах. Сообщает "Трибуна".

Эта победа принесла команде золотые три очка. Серебряный призер БАТЭ отстал от чемпиона всего на один пункт. Третьим впервые в истории стало "Торпедо-БелАЗ" украинцев Юрия Габовды, Алана Аусси и Родиона Сямука.

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Для "Шахтера" - это второе чемпионство в истории. Свое первое золото Солигорск взял еще 15 лет назад. Кроме того, белорусские горняки шесть раз становились вторыми и восемь раз - третьими.