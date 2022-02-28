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понедельник, 28 февраля 2022 15:14

Футболисты-легионеры перечислили украинской армии более 16 млн грн

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Футболисты-легионеры перечислили украинской армии более 16 млн грн
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Украинские футболисты-легионеры сформировали фонд помощи украинской армии.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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В этом списке Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие.

А также украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров.

Совместными усилиями они уже перевели в фонд €500 тыс. (около 16,5 млн грн), но сумма увеличивается.

Ранее Ярмоленко пожертвовал украинской армии 3 миллиона гривен.

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