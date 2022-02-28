Ярмоленко перечислил 3 млн грн украинской армии

Вингер "Вест Гема" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не оставил свою страну без поддержки после начала войны с РФ.

Ярмоленко перевел на нужды вооруженных сил Украины 3 млн грн сообщает "Зеркало недели".

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Еще до первого дня полномасштабного наступления русских войск в нашу страну вингер "Вест Гема" призвал украинцев помогать своей армии. Теперь присоединился к поддержке ВСУ сам.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что все свои призовые будут перечисляться в пользу ВСУ.