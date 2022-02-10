Футболисты "Шахтера" лепили пельмени в эротических фартуках

Игроки донецкого "Шахтера" весело проводят досуг.
Запасный вратарь "Шахтера" Алексей Шевченко опубликовал в Instagram фото совместного приготовления пельменей с одноклубниками.
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На снимке сам голкипер в компании Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко, Андрея Пятова лепят пельмени в фартуках с пикантными изображениями.
"Залог хорошего вкуса в красивых фартуках", - подписал Шевченко.
"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Донецкая команда опережает "Динамо" на два очка в турнирной таблице.
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