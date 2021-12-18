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Футболиста удалили за неправильно пробитый пенальти

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Футболиста удалили за неправильно пробитый пенальти
Петкович едва не испортил победу команды. Фото: "Динамо"

Курьёзный инцидент произошёл по ходу матча 4-го тура чемпионата Хорватии между "Истрой 1961" и загребским "Динамо". Форвард гостей Бруно Петкович в конце матча был удалён за неправильно пробитый пенальти.

В перерыве матча 27-летний нападающий появился на поле, заменив Комнена Андрича. На 74-й минуте Петкович получил первую жёлтую карточку. На 90-й минуте матча "Динамо" получило право на исполнение пенальти, а к точке подошёл Петкович. Футболист вместо привычного разбега подошел к мячу пешком, а перед ударом совершил значительную паузу.

Согласно современным правилам, в футболе запрещено делать паузу перед исполнением пенальти с целью дезориентировать голкипера. Если игрок делает паузу, арбитр должен показать ему желтую карточку.

Петкович забил, но рефери отменил взятие ворот, а футболиста наказал желтой карточкой, ставшей для него второй в матче. В итоге вместо празднования забитого гола нападающий в недоумении отправился в раздевалку.

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Помимо Петковича, в игре удалились защитник "Динамо" Кевин Теофиль-Катерин и вратарь "Истры" Иван Лучич. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

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