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среда, 28 апреля 2021 11:08

Футболиста "Динамо" нашли живым и невредимым

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Футболиста &quot;Динамо&quot; нашли живым и невредимым
Думанского нашли на остановке. Фото: "Главком"

Бывшего игрока львовских "Карпат", киевского "Динамо" и Ивано-Франковского "Прикарпатья" Ярослава Думанского, которого ранее объявила в розыск полиция Ивано-Франковска, нашли.

Об этом сообщило сообщество "Ветераны футбола Прикарпатья" со ссылкой на сына бывшего футболиста. Утверждают, что его нашли на той же остановке, откуда он исчез.

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Ярослав Думанский выступал в составе "Карпат" с 1977 по 1981-й. Затем перешел в киевское "Динамо", в составе которого провел 60 матчей, выигрывал золото 1981 году и Кубок в 1982-м. В составе юниорской сборной СССР выигрывал чемпионат Европы, с молодежной сборной завоевал серебро на Кубке мира-1979.

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