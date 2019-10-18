Футболиста бразильского клуба дисквалифицировали за употребление кокаина

Гонсало Карнейро пропустит следующие два сезона. Фото: ФК "Сан - Паулу"

Нападающий бразильского "Сан-Паулу" Гонсало Карнейро получил дисквалификацию на 24 месяца. Уругвайского футболиста наказали за употребление кокаина, пишет "Футбол 24".

24-летний форвард заявляет, что наркотик попал в его организм случайно, а его адвокат уже готовит апелляцию.

"Мы считаем, что наказание слишком суровое, ведь Карнейро бессознательно употреблял кокаин. Мы готовы обжаловать это решение", - сказал адвокат Бичара Нету.

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Гонсало Карнейро не является основным форвардом "Сан - Паулу". В этом сезоне не сыграл ни одного матча в бразильской Серии А, а выходил на поле лишь в чемпионате штата.