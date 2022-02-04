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пятница, 04 февраля 2022 07:11

Футболист сборной Канады забил один из самых странных голов в истории

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Футболист сборной Канады забил один из самых странных голов в истории
Атиба Хатчинсон. Фото: Канадская футбольная ассоциация

В ночь на 3 февраля футбольные сборные Центральной и Северной Америки отыграли матчи 11-го тура третьего этапа квалификации к чемпионату мира-2022.

Сальвадор принимал дома Канаду и в итоге уступил со счетом 0:2.

Поединок запомнится курьезным голом канадцев.

На 66-й мин. Атиба Хатчинсон откликнулся на прострел партнера по команде с правого фланга, однако его удар приняла на себя штанга ворот. Мяч отлетел в сторону футболиста сборной Канады и от его спины залетел в сетку. Сам Атиба в этот момент лежал на газоне и даже не подозревал, что все закончится таким комическим взятием ворот.

Канада лидирует в группе, опережая США, Мексику и других соперников. У сборной этой страны есть все шансы попасть на ЧМ-2022. Для этого команде нужно набрать два очка в оставшихся трех поединках.

Канада за всю историю футбола только однажды участвовала в финальной части чемпионата мира. В 1986 году команда на турнире в Мексике проиграла все свои поединки и не вышла в плей-офф.

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