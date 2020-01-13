Футболист отправил в нокаут лайнсмена в чемпионате Мальты

Лайнсмену нужна была помощь врачей, чтобы оправиться после нападения футболиста. Фото: из открытых источников

Футболист Антуан Камиллери нокаутировал лайнсмена во втором дивизионе чемпионата Мальты

Матч командами "ораторов Юс" и "Саннат Лайонс" за право повыситься в классе не был доигран из-за драки, которую устроил игрок команды-гостей Антуан Камиллери.

На 87-й минуте "Саннат" остался в меньшинстве, когда удалили Даниэля Борга. А уже через минуту вторую желтую карточку в матче увидел еще один игрок "Саннат" Камиллери. Но после того, как он увидел красную карточку, игрок напал на помощника арбитра, отправив его в нокаут.

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Антуан Камиллери покинул матч в наручниках. Футболисту грозит не только долгосрочная дисквалификация, но и уголовная ответственность.