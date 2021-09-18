Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу

Рафинья сыграл очень оригинально. Фото: Reuters

"Ньюкасл" 17 сентября принимал "Лидс" в рамках 5-го тура АПЛ. Гости забили красивый гол после великолепной взаимодействия футболистов.

Первыми счет в игре размочили гости. Футболисты "Лидса" продемонстрировали настоящий класс, хотя сама подача не предусматривала опасности у ворот "Ньюкасла".

На 13-й минуте Рафинья выполнил подачу с фланга в штрафную соперника. Родриго причудливо пропустил мяч между ног. Такие действия дезориентировали голкипера хозяев, не сумел среагировать на подачу. Мяч спокойно и беспрепятственно залетел в дальний угол ворот хозяев.

Для 24-летнего правого вингера этот гол стал вторым по пять матчей в АПЛ.

Однако удержать преимущество гостям не удалось. В конце первого тайма усилиями Аллана Сен-Максимена "Ньюкасл" сравняли цифры на табло. Больше голов в игре не было. В итоге - 1:1.

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После ничьей "Ньюкасл" с 2 очками продолжает находиться на дне таблицы - 18 место среди 20 команд. "Лидс" с тремя идет на 16-й строчке. В предыдущем туре Криштиану Роналду забил два гола в ворота "Ньюкасла".