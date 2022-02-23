Футбола не будет. В Украине отменят спортивные события на 30 дней - СМИ

Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мер на территории Украины на период действия чрезвычайного положения.
Соответствующий приказ будет издан в течение суток, сообщает Sport.ua.
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Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины из-за агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады.
Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться.
Участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.
26 февраля должен был стартовать второй чемпионат Украины по футболу. Также должны приостановиться чемпионаты Украины по баскетболу и хоккею.
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