Футбол – не работа. Датскую футболистку не пускали в Швецию

Катрин Вейе играет на позиции защитника. Фото: Википедия

Защитница сборной Дании Катрин Вейе попала в неприятный инцидент на границе со Швецией. Пограничники усомнились в том, что Вейе зарабатывает на жизнь, играя в футбол, сообщает шведская газета Sportbladet.

Футболистка датского футбольного клуба "Росенгард" пересекала датско-шведскую границу в четверг, когда её остановила полиция. Она собиралась отправиться на тренировку из Дании в Мальмё. Тест на коронавирус посчитали слишком старым, а документы на работу подвергли сомнению. Но даже когда Вейе показала принесённые с собой документы, подписанные спортивным директором клуба, которая доказывали, что она выступает за четвертьфиналиста женской Лиги чемпионов, пограничная полиция не собиралась её пропускать.

По словам Вейе, пограничник сказал, что футбол — это не работа и ей нужно вернуться в Данию. Футболистка рассмеялась, подумав, что это шутка. В конце концов, другой полицейский, проверив документы, пропустил Вейе в страну.

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29-летняя Катрин Вейе провела более сотни матчей за сборную Дании. Она выступала за такие клубы, как "Монпелье" и "Арсенал", а с прошлого года стала важной частью титулованной датской команды "Росенгард".