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понедельник, 11 ноября 2019 11:24

Футбол - не место расизма: "Шахтер" сделал заявление после игры в Харькове

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Футбол - не место расизма: &quot;Шахтер&quot; сделал заявление после игры в Харькове
Тайсон имел конфликт с болельщиками "Динамо" из-за чего остановили матч на 5 минут. Фото: ФК "Шахтер"

После матча 14 тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" донецкий клуб выступил с официальным заявлением.

"Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбление, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждений. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет строгие санкции к тем клубов и ассоциаций, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.

"Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах ",-сообщает сайт "горняков"

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После этой победы "горняки" лидируют в украинском первенстве, имея 40 очков. Второй идет луганская "Заря" с 28 очками. "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 пунктов и идет третьим.

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