"Франс Футбол" опроверг информацию о очередном "Золотом мяче" Месси

Лионель Месси шесть раз выигрывал "Золотой мяч". Фото: Reuters

Директор журнала France Football Паскаль Ферре прокомментировал информацию, согласно которой форвард "ПСЖ" Лионель Месси выиграл награду лучшему футболисту мира. Ранее СМИ сообщили, что France Football, вручающий награду, якобы уже уведомил Месси о победе.

"Это сплошная чушь! Мы уже видели такие вещи в течение последних 10 дней. Большой блеф, пустышка. Обладателя награды мы ещё не информировали", — цитирует Ферре ActuFoot.

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В прошлом сезоне Месси в составе "Барселоны" стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 30 мячей. Кроме того, со сборной Аргентины он впервые в карьере выиграл крупный турнир — аргентинцы стали победителями Кубка Америки. Церемония награждения победителя состоится 29 ноября в Париже (Франция).