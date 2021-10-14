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четверг, 14 октября 2021 17:51

"Франция выставит резервный состав на Финляндию" - Заваров о шансах сборной Украины

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&quot;Франция выставит резервный состав на Финляндию&quot; - Заваров о шансах сборной Украины
Александр Заваров имеет опыт работы со сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший звездный игрок "Динамо" Александра Заваров считает, что сборная Украины имеет шансы занять второе место в отборе к Кубку мира.

Но все будет зависеть от команды Александра Петракова.

"Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.

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В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и с результатами матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться исключительно на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр Босния и Герцеговина - Финляндия и Финляндия - Франция.

Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыгрывает Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами", - сказал Заваров в комментарии Meta Ratings.

Предпоследний тур отбора в нашей группе будет сыгран 13 ноября. В этот день сойдутся Босния и Герцеговина с Финляндией. 16 ноября Босния принимать дома Украины, а Финляндия - Франция. Обладатели Кубка мира до тех пор решат все вопросы и могут поехать в Хельсинки вторым составом

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