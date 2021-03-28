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воскресенье, 28 марта 2021 18:23

Франция обыграла Казахстан и возглавила нашу группу

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Франция обыграла Казахстан и возглавила нашу группу
Киллиан Мбаппе не реализова пенальти. Фото: Global Look Press

В матче 2-го тура отборочного турнира Кубка мира 2022 года сборная Казахстана проиграла сборной Франции. Встреча проходила на стадионе "Астана-Арена" в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:2. Обе команды являются соперниками сборной Украины.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий французской команды Усман Дембеле. Антони Марсьяль прошёл по центру, добрался до штрафной и покатил мяч на Дембеле, который быстро обработал его и пробил в левый нижний угол мимо Александра Мокина. На 44-й минуте гол в свои ворота забил защитник казахстанской команды Сергей Малый. После навеса Антуана Гризманна с углового Малый неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота.

Во втором тайме Киллиан Мбаппе не реализовал пенальти. Его удар парировал Александр Мокин.

Франция набрала 4 очка и занимает первое место в таблице группы D. Казахстан (0) находится на пятом месте.

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В 21:45 сборная Украины выйдет на поле НСК "Олимпийский" в Киеве, чтобы сыграть матч отбора против сборной Финляндии. Команды уже встречались в 2016 и 2017 годах и тогда оба раза побеждала наша команда – 1:0 в Одессе и 2:1 на выезде.

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