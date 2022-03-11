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пятница, 11 марта 2022 18:12

France Football реформирует "Золотой мяч"

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France Football реформирует &quot;Золотой мяч&quot;
Лионель Месси выиграл седьмой "Золотой мяч". Фото: Gettyimages.com/

Журнал France Football решил реформировать "Золотой мяч".

Критерии для получения самой престижной индивидуальной награды изменят, сообщает L'Équipe.

Во-первых, результаты игрока будут учитываться не за календарный год, как это было до сих пор, а за сезон.

Результаты Кубка мира-2022, который состоится в декабре, будут учитываться при выборе лучшего игрока уже в следующем году.

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Во-вторых, главным критерием теперь станут индивидуальные достижения и награды. Вторым по важности будут титулы и выступления команды, далее будет учитываться класс игрока и его приверженность принципам fair-play. Зато исчез критерий с названием "карьера игрока", поэтому "Золотой мяч" не будут вручаться с учетом предыдущих заслуг.

При избрании лучшего игрока 2021 участие в голосовании принимали 170 представителей. Уже в этом сезоне право голоса будет иметь только первые 100 стран рейтинга ФИФА. Также принято решение, что Дидье Дрогба будет определять дополнительных членов жюри и предоставить возможность голосовать тем журналистам, чьи голоса больше совпадают с результатами предыдущих лет.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси. Впрочем, результаты голосования вызвали бурную реакцию в мировом футболе, из-за чего France Football подвергся критике. Главным претендентом на награду был Роберт Левандовски.

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