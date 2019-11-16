Фран Соль показал урок украинского

В нынешнем сезоне Фран Соль никак не может забить

Нападающий Динамо Фран Соль старается как можно лучше адаптироваться к Украине, уделяя особое внимание изучению языка.

Видео добросовестной работы испанского форварда с репетитором опубликовал FootballHub.

Соль практически без акцента отвечал на вопросы учителя и показал, что блестяще владеет базовыми словами для общения с украинцами. Подобное внимание Франа к нашему языку вызывает только восхищение и остается надеяться, что другие легионеры украинского чемпионата последуют примеру игрока Динамо.

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Соль перешел в киевский клуб из нидерландского Виллем II во январе этого года, заключив контракт на 5 сезонов.