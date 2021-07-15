Форвард сборной Украины согласовал контакт с "Бенфикой"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук согласовал личный контакт с "Бенфикой".

Теперь клубам нужно договориться о сумме компенсации за футболиста, сообщает "Команда №1".

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"Бенфике" придется потратить кругленькую сумму, поскольку "Гент" намерен выручить за украинца не менее €20 млн. 30 процентов от суммы трансфера достанется "Динамо" за воспитание футболиста.

Контракт Романа Яремчука с "Гентом" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Яремчук провел 43, в которых забил 23 мяча и сделал восемь ассистов. На Евро-2020/21 Яремчук повел пять матчей, в которых забил два гола.