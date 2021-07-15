Стало известно, куда может перейти Довбик

Артем Довбик принес сборной Украины победу над Швецией. Фото: Gettyimages.com

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" 23-летний Артем Довбик может продолжить выступления в итальянской Серии А.

В услугах нападающего заинтересованы сразу три клуба из Италии - "Торино", "Болонья" и "Фиорентина", рассказал скаут Алекс Великих.

"Довбик стремительно ворвался своим голом в ворота сборной Швеции в медиапространство Европы. Италия не исключение. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры делают его привлекательным на рынке Италии. Силовой нападающий для Серии А АПЛ - это Довбик. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за "Мидтьюлланн", но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

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К игроку есть интерес клубов уровня "Торино", "Болоньи", "Фиорентины", которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересный - это факт. Пока нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективный ", - сказал скаут в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Артем Довбик забил победный гол в матче 1/8 Евро-2020/21 между Украиной и Швецией. Всего на турнире нападающий провел только один матч. С начала 2020-го Довбик защищает цвета "Днепра-1". Перед этим играл в Дании за "Мидтьюлланн", в Молдавии за "Зарю", а в Украине за "Черкасский Днепр".