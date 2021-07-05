"Днепр-1" назвал цену на Довбика. Деньги солидные

Артему Довбику не дали шанса в матче против Англии. Фото: Reuters

Итальянский "Торино" продолжает следить за двумя украинскими форвардами Владиславом Супрягой и Артемом Довбиком, сообщает Tuttosport.

Ранее была информация, что "Динамо" запросило €9 млн за Супрягу. Киевский клуб предпочитает дать второй шанс футболисту, чем продавать за такую цену.

За Довбиком в "Торино" следили последние несколько месяцев. "Днепр-1" просит за 24-летнего футболиста чуть меньше €10 млн, но клуб готов вести торг.

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Источник сообщает, что кроме "Реала Сосьедада" и "Марселя", Довбиком также интересуется "Фиорентина". Артем Довбик стал автором решающего мяча сборной Украины в ворота Швеции. Этот гол вывел Украину в 1/4 финала на сборную Англии.