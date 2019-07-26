Форвард сборной Украины оформил дубль и отдал два ассиста в матче Лиги Европы

Яремчук стал главным героем поединка против румынского "Виторола

Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел результативный матч в квалификации Лиги Европы.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Гент" на своем поле уверенно обыграл румынский "Виторул" – 6:3. В составе хозяев все 90 минут встречи провели украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Яремчук стал настоящим героем встречи, записав в свой актив дубль и две результативные передачи. Роман ассистировал партнерам в эпизодах с первым и третьим голом своей команды, и дважды отличился сам – реализовав пенальти и воспользовавшись передачей Давида Джонатана.

Все вопросы в матче "Гент" снял до перерыва, забив пять голов и позволив гостям провести лишь один.

Во втором тайме хозяева ограничились уже упомянутым голом Яремчука, тогда как "Виторул" забил дважды – дубль оформил Тиру.

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"Гент" - "Вииторул" 6:3

Голы: Асаре, 4, Деягере, 13, Кубо, 35, 45, Яремчук, 42 (с пенальти), 50 — Младен, 21, Тиру, 56, 61

Ответный матч состоится через неделю в Румынии