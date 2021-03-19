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суббота, 20 марта 2021 06:11

Форвард "Рейнджерс" чуть не убил вратаря "Славии"

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Форвард &quot;Рейнджерс&quot; чуть не убил вратаря &quot;Славии&quot;
Вратарь "Славии" получил сотрясение головного мозга. Фото: TWITTER.COM/REFORMACANCHA

Страшный инцидент произошел в матче 1/8 Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Славией".

По ходу второго тайма игрок шотландской команды Кемари Руф чуть не убил вратаря чехов Ондржеz Коларжа.

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Игрок хозяев на полной скорости ударил ногой в лицо вратаря соперников. Оба вскоре покинули поле. Первый из красной карточкой, второй - на носилках.

В Коларжа сотрясение мозга, сильное рассечение лба и большая ссадина под левым глазом. Слабонервных такое смотреть не рекомендуется.

Матч 1/8 Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Славией" завершился победой гостей - 0:2. Игра в Чехии победителя не выявила 1:1.

В 1/4 Лиги Европы "Славия" сыграет против лондонского "Арсенала".

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Дата
20
марта

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