Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
Жеребьевка была полностью открытая. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом, сообщает сайт УЕФА.
Пары 1/4 финала Лиги Европы:
"Гранада" - "Манчестер Юнайтед",
"Арсенал" - "Славия",
"Аякс" - "Рома",
"Динамо" Загреб - "Вильярреал".
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Пары 1/2 финала Лиги Европы:
Победитель пары "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" против победителя пары "Аякс" - "Рома".
Победитель пары "Динамо" Загреб - "Вильярреал" против победителя пары "Арсенал" - "Славия".
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные - 15 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные - на 6 мая.
Финал состоится 26 мая в Польше на "Арене Гданьск".
Прошлогодний победителем турниром была "Севилья".
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