Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы

Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка была полностью открытая. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом, сообщает сайт УЕФА.

Пары 1/4 финала Лиги Европы:

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед",

"Арсенал" - "Славия",

"Аякс" - "Рома",

"Динамо" Загреб - "Вильярреал".

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Пары 1/2 финала Лиги Европы:

Победитель пары "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" против победителя пары "Аякс" - "Рома".

Победитель пары "Динамо" Загреб - "Вильярреал" против победителя пары "Арсенал" - "Славия".

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные - 15 апреля. Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные - на 6 мая. Финал состоится 26 мая в Польше на "Арене Гданьск". Прошлогодний победителем турниром была "Севилья".