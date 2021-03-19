Позор Моуриньо и вылет "Милана": результаты матчей 1/8 Лиги Европы

Мислав Оршич (слева) стал героем матча против "Тоттенхэма". Фото: Gettyimages.com.

18 марта состоялись ответные матчи 1/8 Лиги Европы.

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Настоящая сенсация произошла Хорватии. "Динамо" Загреб разгромило "Тоттенхэм" -3: 0 и по сумме 2-х матчей смогло выйти в четвертьфинал турнира. Игра в Лондоне завершилась победой командой Жозе Моурниньйо -2:0.

Героем матча стал полузащитник хозяев Мислав Оршич. На его счету хет-трик. 2 мяча он забил в основное время матча, а решающий гол уже в овертайме.

Загребцы усыпили внимание подопечных Моуриньо. Заставили их держать мяч. Умело использовав пространство и ошибки в обороне. "Тоттенхэм" стремился отыграться, но фантастическая игра голкипера хозяев Доминика Ливаковича выбила "Тоттенхэм" с ЛЕ.

"Аякс" в гостях победил "Янг Бойз" в гостях - 2:0. Игра в Нидерландах завершилась тоже победой подопечных Эрика тен Хага - 3: 0.

Давид Нерес в середине 1-го тайма открыл счет. Это гол закрыл вопрос победителя пары. В начале 2-го тайма Душан Тадич забил 2-й гол за гостей. При желании гости смогли довести игру до разгрома, но уменьшили обороны и уже больше думали о следующем матче.

"Олимпиакос" в Лондоне минимально победил "Арсенал" - 1: 0. Судьбу матча решил единственный гол в начале 2-го тайма. Греки пытались отыграться после домашнего поражения 1:3, но удаление в конце игры не позволило замахнуться на успех.

"Мольде" дома победил "Гранаду" - 2:1. Хозяевам нужно было отыгрываться после поражения 0:2 в Испании.

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Представитель Норвегии открыл счет в середине 1-го тайма. "Мольде" пытались навязать силовую борьбу сопернику, через длинные передачи и стандарты. "Гранаде" было не просто. Но гол во 2-м тайме Роберто Сольдадо снял интригу в матче. Хозяева забили победный гол, разрешения одержать победу в матче. но не более.

"Славия" в гостях победила "Рейнджерс" - 2:0. В Праге команды не смогли выявить сильнейшего 1:1.

Чехи забили быстрый гол, что заставило хозяев открываться и идти вперед. Похоже, что подопечные Стивена Джерарда не были готовы к такому повороту событий на поле.

Кульминация поединка состоялась после перерыва. Удаление получили 2 игроков "Рейнджерс". Гости воспользовались численным преимуществом и забили 2-й гол, который окончательно закрыл все вопросы победителя пары.

"Манчестер Юнайтед" в гостях минимально победил "Милан" 1:0. Манкунианцам нужно было забивать после домашней ничьи 1:1.

Гости пытались позиционно атаковать, а "Милан" получил пространство для быстрых атак. Каждая из команд имела свои возможности.

Судьбу поединка решилась сразу после перерыва. Поль Погба воспользовался ошибкой защитников "Милана" и забил с близкого отставании. Лучшую возможность спасти игру потерял Златан Ибрагимович, но швед не смог пробить вратаря гостей.

Представители Украины не смогли пройти 1/8 Лиги Европы. "Динамо" уступило "Вильярреалу" по сумме 2-х матчей 0:4, а "Шахтер" проиграл "Роме" - 1:5. В 1/4 Лиги Европы сезона 2020/21 вышли: "МЮ", "Арсенал", "Динамо" Загреб "Гранада", "Славия", "Славия", "Вильярреал" и "Рома". Жеребьевка четвертьфиналов состоится 19 марта в 14:00.