Форвард "Динамо" рассказал о мечте выступать за "Реал"

 
Ексклюзивы
1/5
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 81
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4644
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
4 Просмотров: 5202
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1440
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6102
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10008
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4590
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 927
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1719
Фото
Все фото
4
9
13
5
14
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Видео
Все видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Анатолий Ломаченко подтвердил статус лучшего тренера мира
Анатолий Ломаченко подтвердил статус лучшего тренера мира
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1296
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2727
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 603
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 2223
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 16:13

Форвард "Динамо" рассказал о мечте выступать за "Реал"

  Комментировать
Форвард &quot;Динамо&quot; рассказал о мечте выступать за &quot;Реал&quot;
Русин забил первый мяч в УПЛ. Фото: ФК "Динамо"

Во втором туре УПЛ "Динамо" победило "Львов" благодаря голу нападающего Назария Русина на 90+2-й минуте. Этот мяч стал дебютным для футболиста в премьер-лиге.

Русин так прокомментировал победу над львовянами.

Назарий Русин, спустя несколько десятков секунд .

"Невероятное чувство. Хацкевич, перед моим выходом на замену, сказал, что нужно забить", - заявил Русин в эфире Профутбол.

"Хочу стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, а мечта - играть в мадридском "Реале".

В Динамо все отлично. Хороший коллектив, хорошие тренеры. Хочется больше выходить на поле, но нужно работать", - сказал Русин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги

Назарий Русин является воспитанником ФК "Львов" и не праздновал гол в ворота родной команды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Форвард "Динамо" рассказал о мечте выступать за "Реал"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео

Как освобождали Пески

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 36635
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36022
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 13 Просмотров: 23702
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 21195
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 13554
Спорт
Игрок сборной Украины героически стартовал в чемпионате Бельгии
Игрок сборной Украины героически стартовал в чемпионате Бельгии Просмотров: 441
Обнародовали зарплаты тренеров клубов УПЛ
Обнародовали зарплаты тренеров клубов УПЛ Просмотров: 648
Скандал в ФФУ: экс-арбитр ФИФА уволился из-за коррупции
Скандал в ФФУ: экс-арбитр ФИФА уволился из-за коррупции Просмотров: 270
Фото таланта "Динамо" в маске поразило сеть
Фото таланта "Динамо" в маске поразило сеть
 Просмотров: 414
Ярмоленко выбрал номер в "Вест Хэме"
Ярмоленко выбрал номер в "Вест Хэме" Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
13
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Голосов: 2685
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua