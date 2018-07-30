Форвард "Динамо" рассказал о мечте выступать за "Реал"

Русин забил первый мяч в УПЛ. Фото: ФК "Динамо"

Во втором туре УПЛ "Динамо" победило "Львов" благодаря голу нападающего Назария Русина на 90+2-й минуте. Этот мяч стал дебютным для футболиста в премьер-лиге.

Русин так прокомментировал победу над львовянами.

Назарий Русин, спустя несколько десятков секунд .

"Невероятное чувство. Хацкевич, перед моим выходом на замену, сказал, что нужно забить", - заявил Русин в эфире Профутбол.

"Хочу стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, а мечта - играть в мадридском "Реале".

В Динамо все отлично. Хороший коллектив, хорошие тренеры. Хочется больше выходить на поле, но нужно работать", - сказал Русин.

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Назарий Русин является воспитанником ФК "Львов" и не праздновал гол в ворота родной команды.