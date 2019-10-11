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пятница, 11 октября 2019 09:47

Форвард "Динамо" кардинально сменил имидж

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Форвард &quot;Динамо&quot; кардинально сменил имидж
Фран Соль в этом сезоне проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе. Фото: официальный сайт "Динамо",

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль появился на командном тренировке в новом имидже, об этом пишет "Футбол 24".

Испанец лишился своего знаменитого хвостика и изменил прическу по подобию легендарного форварда сборной Испании - Фернандо Торреса.

В этом сезоне испанский форвард не имеет стабильного места в составе "Динамо". Соль провел 6 матчей в составе команды, отметившись одной голевой передачей. Возможно, изменение имидже пойдет ему на пользу.

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"Динамо" делит 2-3 места с "Десной", отставая от "Шахтера" на 10 очков. Следующую игру команда Алексея Михайличенко проведет дома против "Александрии".

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