Фонсека заявил, что хотел бы забрать в "Рому" несколько игроков "Шахтера"

В текущем сезоне "Рома" Пауло Фонсеки занимает 5 место в Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что хотел бы пригласить несколько игроков "Шахтера" в "Рому".

"Я знаю хорошо игроков "Шахтера". Большинство из них могли бы играть в лучших европейских чемпионатах. Сложно рассчитывать, что мы можем пригласить 1-2 игроков "Шахтера".

Но на данный момент мы и не нуждаемся в большом количестве игроков - рассчитываем на тех, кто у нас есть. Посмотрим, появится ли интерес к какому-то игроку "Шахтера". Сейчас клубы хотят платить все меньше и меньше, а с "Шахтером" не так просто договариваться. Но я бы хотел нескольких игроков из донецкой команды видеть в Роме", - сказал Фонсека в программе "Великий футбол".

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Паулу Фонсека работал в "Шахтере" 3 сезона, после чего перешел тренировать "Рому". СМИ отправляли в Рим Тайсона, Марлоса, Исмаили, Маркоса Антонио, Виктора Коваленко, Тете и Михаила Мудрика.