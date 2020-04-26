Тете и Додо вошли в элитный список

"Шахтер" назначил цену за Тете в 70 миллионов евро. Фото ФК "Шахтер"

Игроки "Шахтера" Тете и Додо попали в список молодых бразильских игроков из европейских чемпионатов, которых может ждать в ближайшее время трансфер в топ-клуб по версии Bleacher Report.

В обзоре источник указывает на интерес к Додо со стороны "Баварии", но считает цену в 30 млн евро, которую запрашивают горняки, завышенной.

В качестве потенциальных претендентов на Тете издание называет "Милан" и "Рому", при этом указывается, что "Шахтер" требует 50 млн евро.

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В дополнительный список игроков, достойных упоминания в плане громкого трансфера, издание включило полузащитника "Шахтера" Маркоса Антонио.