Фонсека покинул "Шахтер" и возглавил известный европейский клуб

Паулу Фонсека три года работал в Украине и выиграл все возможные трофеи за это время.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека станет новым тренером итальянской "Ромы".

Португальский специалист сменит УПЛ на Серию А. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

Руководство римских "волков" достигло договоренности и с Фонсека, и с руководством "Шахтера". Контракт с "Ромой" будет подписан в понедельник. "Горняки" согласились снизить клаусула за португальца с 5 до 2 млн евро. Вскоре о назначении Фонсеки римляне объявят официально.

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Паулу Фонсека работал с дончанами с лета 2016 года. Ему удалось получить 3 чемпионских титула, выиграть 3 Кубка Украины и однажды торжествовать в Суперкубке. Ранее 46-летний тренер работал с "Авеш", "Пасуш де Феррейра", "Порту" и "Брагой".