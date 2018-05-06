Фонсека обвинил Вернидуба в симпатии к "Динамо"

Фонсека не скрывал эмоций после игры с "Зарей" .Фото ФК "Шахтер"

В центральном матче 30-го уру УПЛ "Шахтер" на последних минутах вырвал победу над "заорете". После игры наставник "горняков" дал эмоциональный комментарий:

"Сложная и эмоциональная игра. Мы заслуженно победили, поскольку создали множество моментов: мяч попадал в перекладину, голкипер действовал отлично и выполнил фантастические сейвы. "Заря" лишь несколько раз опасно подошла к нашим воротам, и ей удалось забить своего рода гол-счастливчик. После этого соперник закрылся, опустил линии, но мы верили в себя до последнего и дальше создавали шансы. А гол Тайсона установил справедливый результат.

Сейчас в моих мыслях финал Кубка. Прекрасно понимаю, что нам следует выиграть все поединки до конца сезона. Только во флэш-интервью сказал: не верю в то, что "Динамо" потеряет очки с "Зарей". Луганчане сегодня действительно продемонстрировали большой профессионализм и серьезность. Мой страх основном по наставника "Зари", который подвергается определенному влиянию и, к сожалению, никак не может скрыть своего желания тренировать "Динамо". Не знаю, как вы, но я обращаю внимание на его поведение и заявления, когда он играет с "Шахтером" и с "Динамо" - как до, так и после матчей. Считаю, это понятно всем. Думаю, даже он сам уже признал свое огромное желание тренировать "Динамо".

Стимулирование "Зари"? Здесь происходят очень странные вещи - в большинстве стран такое запрещено. По-моему, даже УЕФА вводил правило на этот счет. Обратите внимание: президент нашего конкурента признает, что предоставит определенный бонус "Зари". На следующей неделе в них матч. Все это не укладывается в голове, но здесь это, наверное, нормально. Однако я знаю, что в других странах такое строго запрещено ".

Отдельно португалец дал такую ​​оценку игры:

"Хочу, чтобы вы проанализировали заявления тренера "Зари" перед матчем с "Шахтером" и перед матчем с "Динамо". Это более чем очевидно, что происходит, тренер "Зари" не может скрыть, как сильно хочет тренировать "Динамо".

"Заря" - отличная команда с прекрасными игроками, но мы могли решить исход встречи раньше. Могли выигрывать в три-четыре гола. Когда они забили гол, то закрылись, но мы раскрывали их оборону.

Когда забил Тайсон, то почувствовал радость. Его гол сделал результат правильным. По-моему первый раз убежал к угловому флажку.

Пока мы ничего не выиграли. Нужно сосредоточиться на кубковый матч. Мы уважаем "Динамо", постараемся подготовиться как можно лучше.

Мое будущее? Это следующая игра. В правильное время вы все узнаете новости по моей ситуации", - сказал Фонсека.

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Благодаря победе над "Зарей" "Шахтер" оторвался от "Динамо" на пять пунктов.