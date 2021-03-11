Фонсека назвал главное оружие "Шахтера"

Паулу Фонсека второй год работает в Итлаии. Фото: ФК "Шахтер"

Наставник римской "Ромы" Паулу Фонсека считает сильной стороной "Шахтера" быстрые контратаки.

Португальский наставник 3 сезона возглавлял "горняков", а теперь сыграет против своей бывшей команды в Лиге Европы.

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"Да, я хорошо знаю команду. Она ​​создана для того, чтобы выступать на таком уровне - в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Не забывайте, что в этом сезоне "Шахтер" дважды победил "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Думаю, впереди сложный матч. По-моему, в контратаках "Шахтер" - один из самых сильных в Европе", - цитирует тренера официальный сайт "Шахтера".

Матч "Рома" - "Шахта" состоится 11 марта. Начало игры в 22:00. Через неделю команды сыграют в Киеве. Другой представитель Украины "Динамо" сыграет против "Вильярреала" на стадии 1/8 Лиги Европы. Начало матча в 19:55.